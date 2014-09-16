У Луганську почали вивозити сміття і відновлюють водопостачання

Про це повідомили в прес-службі міської ради з посиланням на першого заступника мера Маноліса Пілавова. За його словами, основне завдання влади сьогодні - відновити нормальне життєзабезпечення міста.

Маноліс Пілавов підкреслив, що з понеділка відновлено вивіз сміття на полігон ТПВ в Олександрівську, і перед комунальним підприємством «Луганський центр утилізації відходів» поставлено завдання впритул зайнятися вивезенням сміття з приватного сектора.

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Також, за його інформацією, вже відновлена перша лінія енергопостачання і ведуться роботи по ремонту другої лінії. В даний час йде підключення об'єктів водопостачання та водовідведення, зв'язку, хлібокомбінату та інших стратегічних об'єктів. Також проводиться поетапний пуск газу у Велику Вергунку, ведуться відновлювальні роботи на лініях зовнішнього освітлення та електротранспорту.

У прес-службі повідомляють, що на сьогоднішній день в Луганську в штатному режимі працюють заклади охорони здоров'я. Працюють 7 шкіл, в яких навчається понад 1500 дітей. Інші школи і дитячі садочки на даний момент формують списки потенційних учнів, оскільки в місто вже повернулися близько 40% дітей і, при необхідності, а також, при сприятливих умовах наявності води і електрики, готові розпочати роботу.

Маноліс Пілавов особливо відзначив, що всі комунальні підприємства міста повинні налагодити взаємодію як з іншими МКП, так і з населенням, залучаючи мешканців до наведення порядку на своїх територіях і до посильних ремонтних робіт.