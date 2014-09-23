Через бойові дії Дебальцеве та Ясинувата повністю знеструмлені

Про це повідомляє прес-служба компанії ДТЕК.

Повністю знеструмлені міста Дебальцеве та Ясинувата.

Частково знеструмлені міста Амвросіївка, Авдіївка, Харцизьк, Зугрес, Шахтарськ, Вуглегірськ. У Донецьку частково без електроенергії залишаються жителі Куйбишевського, Петровського та Кіровського районів міста

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Через бойові дії ремонтно-відновлювальні роботи в цих і деяких інших містах області вести неможливо.

Також без електроенергії залишається насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водопроводу - вода не надходить на Красноармійську і Великоанадольскую фільтрувальні станції. Також знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, Новостожківський водопровідний вузол, Кіровський водогінний вузол.