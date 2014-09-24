У Черкаській і Полтавській областях почали відключати електроенергію

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ "Полтаваобленерго", у зв'язку з виникненням дефіциту палива і гідроресурсів, з 23 вересня введені графіки аварійних відключень.

Читайте такожУ Києві почались двогодинні відключення електроенергіїЗа даними прес-служби, графіками охоплені лінії, що живлять побутових і промислових споживачів області. Тривалість і обсяги відключень електроенергії в подальшому будуть регламентовані диспетчером Північної енергосистеми.

У прес-службі ПАТ "Черкасиобленерго" з посиланням на технічного директора ПАТ Анатолія Гончаренко повідомили, що 23 вересня о 11.30 були застосовані графіки аварійного відключення на величину 24,3 Мвт. Відключення закінчилося в 16.58.

У ПАТ "Черкасиобленерго" відзначають, що графіків відключення світла не буде.