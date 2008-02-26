Україні та Польщі залишилося узгодити один пункт

В Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що до кінця лютого буде остаточно узгоджено проект угоди про малий прикордонний рух між Україною та Польщею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у вівторок речник МЗС Василь КИРИЛИЧ.

«Ми очікуємо, що ближчими днями, до кінця лютого, делегація МЗС України відбуде до Варшави для остаточного узгодження проекту угод», - сказав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, проект угоди погоджений за винятком однієї статті, яка передбачає порядок невідкладного медичного забезпечення громадян обох сторін. За його словами, на сьогодні ця стаття дискутується. Речник зазначив, що польська сторона наполягає, щоб питання невідкладного медичного забезпечення здійснювалося через бюджетні кошти.

Відповідаючи на запитання щодо можливого виключення Львова та Дрогобича з 50-кілометрової зони, В.КИРИЛИЧ зазначив, що на сьогодні це питання також є предметом обговорення.

«Але є сигнали МЗС Республіки Польща, що Львів і Дрогобич, як населенні пункти і міста, які стоять на межі 50-кілометрової смуги, викликають запитання можливості і доцільності залучення їх до так званої 50-кілометрової смуги. Отже вони можуть з погляду перспективи залишитися поза цією нормою угоди», - додав він