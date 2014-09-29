ЗМІ: ДАІ та приватна фірма з Вишневого запатентували нові номерні знаки з прапором ЄС

Про це повідомляє видання Наші гроші. Львів.

Загалом зареєстровано 13 варіантів номерного знаку для авто – з білим, червоним та жовтим фоном. Усі відрізняються від наявних, оскільки прапор України розміщено зліва на синьому фоні. Окрім того, замість прапора України на деяких варіантах знаків зображено герб України або “зоряне кільце” Євросоюзу.

Саме за такі номерні знаки із символікою ЄС Департамент ДАІ обіцяла штрафувати водіїв під час протестів у грудні 2013 року.

Читайте такожУ Хмельницькому підлітки налагодили „бізнес” на крадіжках знаків з автоУ кінці 2013 року Мін’юст додав нові буквосполучення на номерні знаки. З того часу про жодні зміни у зовнішньому оформленні номерних знаків для автомобілів не повідомлялось.

Власниками нового патенту «знак номерний транспортних засобів» вказано Департамент ДАІ МВС України і ТОВ “Голден флора”.

“Голден флора” зареєстровано 11 грудня 2013 року у місті Вишневе Київської області. Статутний капітал — 1 тис. грн. Власниками є троє людей: Віктор Рівчаненко, Ельміра Салахатдінова і Світлана Халупко, про яких нічого невідомо. Вони не засновували інший бізнес, навіть не реєструвались як приватні підприємці. Основний вид діяльності ТОВ “Голден флора” – оброблення металів та нанесення на них покриття.

Як повідомляє видання, з 2011 року МВС купувало номерні знаки за процедурою закупівлі в одного учасника у КНВО “Форт”, оскільки у підприємства є патент на промисловий зразок «знак номерний транспортних засобів». Патент було отримано у кінці 2010 року.

Його власником, окрім державного КНВО “Форт”, є польська компанія “УТАЛ”, засновниками якої є поляки Яцек Войцеховскі, Манфред Гєбл, Яцек Бєлєцкі, а віднедавна також німецька фірма FirmaErichUtschAG, що займається, зокрема, виготовленням номерів та обладнання для цього процесу. Патент досі чинний.