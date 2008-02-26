Мати вбитого у Кривому Розі мільйонера звинувачує міліцію у незаконній конфіскації

Адвокати матері вбитого криворізького бізнесмена вимагають повернути їй незаконно конфісковане міліцією майно.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили представники адвокатської контори “Нечаєв, Перепелиця та партнери” Сергій ПЕРЕПЕЛИЦЯ і Леонід НЕЧАЄВ.

Зокрема, С.ПЕРЕПЕЛИЦЯ розповів, що у грудні минулого року в Кривому Розі було вбито 31-річного підприємця Сергія Смирнова. За його словами, загиблий був людиною, добре відомою в місті. Він активно займався бізнесом на ринку нерухомості та землі, торговими операціями в найрізноманітніших сферах. Певний час працював в охоронному підрозділі комбінату «Криворіжсталь». Також С.Смірнов вів значну кількість фінансових операцій від імені та за дорученням матері, ПРОСКУРНІНОЇ Віри Андріївни. Ним було інвестовано її грошові кошти в різні сфери бізнесу.

11 грудня 2007 року С.Смірнова було розстріляно з автомата у під’їзді будинку, де він проживав. Однак, за свідченням адвокатів, після його смерті правоохоронні органи активно перейнялись не стільки пошуком замовника та вбивць, скільки «конфіскацією» майна сім’ї загиблого. За їх словами, під різними приводами та в різний спосіб це майно активно розкрадається.

Так, в ніч убивства у квартирі, що належить В.ПРОСКУРНІНІЙ було вилучено 200 тисяч доларів. 17 грудня працівниками міліції вилучено 1 млн. 100 тис. дол. зі скриньки в банку, яку С.Смірнов орендував для зберігання переданих йому матір’ю коштів. Наступного дня з помешкання В.ПРОСКУРНІНОЇ вилучено ще 660 тис. дол. Таким чином, усього було вилучено грошові кошти, дорогоцінності, що належали матері загиблого, на суму рівну приблизно 10 мільйонам гривень. Також вилучено ключі та документи на автомобілі марок «Феррарі», “Мерседес Брабус”, «Ламборджині» та на дві квартири, що належать їй.

Адвокати стверджують, що про юридичну «чистоту» цих вилучень свідчить цілий ряд обставин. На їхню думку, вилучені кошти та дорогоцінності не можуть вважатись вилученими законно, оскільки вони не були знаряддям вчинення злочину, не мають слідів злочину і не були об’єктом злочинних дій. Жодного разу при вчиненні вилучень та обшуках В.ПРОСКУРНІНУ не повідомляли як власника майна про слідчі дії та про вилучення належного їй майна, їй не було пред’явлено ні ордера на обшук, ні інших документів, що надають право працівникам міліції на доступ до житла та інші дії. Від моменту вбивства сина і до сьогоднішнього дня вона не поінформована, з якою метою і на яких саме правових підставах вилучено значні суми належних їй коштів, цінності та документи.

Як розповідає С.ПЕРЕПЕЛИЦЯ, про те, чи переслідували працівники міліції за мету пошук реальних замовників та убивць С.Смірнова, також свідчать обставини обшуків і вилучень. “Зосередивши всю свою увагу на матеріальних цінностях, працівники міліції не звернули ніякої уваги на документи та інші речові докази, що могли б допомогти встановленню істини у справі про вбивство С.Смірнова, вивести на слід злочинців”, – стверджує він.

За словами адвоката, грубі порушення прав матері загиблого, зокрема, конституційного права на власність, очевидні неправомірні дії працівників міліції, на жаль, не були належно кваліфіковані і зупинені органами нагляду. Як розповіли адвокати, на них не відреагувала і судова влада. Звернення адвокатів до всіх інстанцій, незважаючи на завершення всіх відведених термінів на реагування, до сьогодні залишаються без відповіді.