В Україні нарешті формується єдина нація - соціолог

Українці витримають і холодну зиму, і погіршення якості життя у період кризи, якщо народ буде єдиним.

Про це розповіла академік НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Зараз є відчуття, що від нас щось залежить. Що ми - не стадо, яке направляють у загальний загін. Це дуже сильна відміна від 2004 року - тоді всі стояли за Ющенка, а сьогодні кожен стоїть за себе", - каже експерт.

Читайте такожДепутат Грушевський у вишиванці викликав шок у ведучого російського телеканалу

Лібанова зазначає, що у соціальних дослідженнях останніх років все сильніше зростало переконання, що "від мене нічого не залежить". Але вона очікує, що у свіжих опитуваннях українці побачать помітний розвиток щодо цього питання.

"Тішу себе надією, що в Україні зараз нарешті формується єдина нація. Молодь просто охопив патріотизм. Не ідеологічним може бути тільки дуже розвинене, зріле суспільство. А нашому суспільству бути таким - це позбутися захисту. Так що коли діти ходять у вишиванках та співають гімн - це дуже правильно", - резюмує соціолог.

Продовження інтерв'ю Елли Лібанової читайте у друкованому випуску видання "Новое время" 3 жовтня.