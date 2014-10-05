Біля Буковеля згорів готельний комплекс сина Януковича

У Яремчанському районі згорів готельний комплекс «Київська Русь», який належав старшому сину Віктора Януковича - Олександру.

Як передають vikna.if.ua з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій, в урочищі Вишня села Поляниця, що на Буковелі, у дерев’яній будівлі готельного комплексу сталася пожежа.

За даними рятувальників, пожежу локалізовано на площі близько 900 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння вогню від ДСНС України було залучено 7 одиниць техніки та 31 рятівник.

Читайте такожЯнукович і Ко розтратили 220 млн гривень із бюджету на окрему лінію спецзв'язку - СБУПричина виникнення пожежі та збитки встановлюються. На місці пожежі працює оперативна група Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

За даними видання "Країна", готельний комплекс "Київська Русь" побудував Олександр Янукович.