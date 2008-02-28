Україну лякають падінням темпів виробництва пива

Підвищення акцизу на пиво стримуватиме зростання його виробництва в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний директор ЗАТ «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

«Якщо акциз залишиться на рівні 31 коп. (за літр – УНІАН), котрий є на сьогодні, і в цьому акцизі ми пропрацювали всього тільки рік, і ми просимо, щоб нам залишили цей акциз, - тоді обсяг виробництва (у 2008 році - УНІАН) в Україні буде близько 360 млн. декалітрів. Якщо ні – тоді обсяг виробництва може зупинитися і складе близько 330 млн. дал і навіть менше», - сказала Г.КОРЕНЬКОВА, додавши: «Ринок мені зараз важко прогнозувати, адже після вступу до СОТ у нас можливі різні варіанти розвитку».

При цьому Г.КОРЕНЬКОВА підкреслила, що невеликі середні і дрібні виробники відразу підуть з ринку, для них цей податковий прес стане нестерпним.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів пропонує підвищити ставку акцизного збору на пиво на 12,9% або на 0,04 грн./літр - до 0,35 грн./літр у 2008 році.

При цьому Верховна Рада з 2007 року підвищила ставку акцизного збору на пиво з 0,27 до 0,31 грн./літр.