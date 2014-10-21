Майже 80% українців надали благодійну допомогу армії або переселенцям

77,7% українців з травня до вересня надавали благодійну допомогу армії або вимушеним переселенцям.

Про це свідчать дані спільного опитування фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" і КМІС, інформує Українська правда.

32,5% українців відповіли, що вже перевели свої кошти на рахунку української армії.

Ще 23% громадян скористалися допомогою благодійних фондів та волонтерських організацій, передавши кошти, речі та продукти саме через них.

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9% взяли участь у магазинних акціях, купивши товари за списками для потреб армії і передавши їх волонтерам, або кинувши гроші у скриньки.

Особисто допомагають вимушеним переселенцям речами і грошима 7% громадян, а 0,8% прийняли переселенців у себе вдома.

Волонтерством, тобто безпосереднім збором коштів, ліків, речей і доставкою їх у гарячі точки, займаються 3% українців.

В демографічному розрізі чоловіки і жінки проявляють свою благодійність майже порівну.

35% чоловіків і 30% жінок схильні особисто перераховувати кошти на рахунки армії.

Передавати ж допомогу через благодійні фонди більше беруться жінки (24%), ніж чоловіки (20%).

Люди з вищою (33%) і спеціальним (33%) освітою допомагають більше, ніж ті, хто має неповну середню (19%).

За віковим розподілом більше благодійників серед тих, кому від 50 до 60 років (41%), а також серед молоді 18-29 років (34,5%).

Відчутно переважає допомога сільського населення: серед городян тільки 28% перерахували кошти армії і 11,5% передали допомогу волонтерам; серед селян таких відповідно - 40% і 46%.

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Серед регіонів найбільше допомагають армії та переселенцям Захід і Центр, (47% і 37%). Південь і Схід дещо відстають - 29% і 18% відповідно.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім АР Крим та Луганській області, замість якої збільшена квота Донецької області.

Всього було зібрано 2035 анкет. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.