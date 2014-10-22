Організатори «маршу миру» в Одесі планували створити «республіку» за шаблоном ДНР і ЛНР - голова ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця заявив увечері 21 жовтня в прямому ефірі «7 каналу» (Одеса), відповідаючи на питання ведучого про те, чи контролює голова ОДА ситуацію в регіоні. Зокрема, пов'язану з проявами сепаратизму і спробами залучити громадян до участі в масових акціях під приводом проведення Маршу миру.

«Судячи з того, що він (марш - УНІАН) не був проведений, мабуть, контролюю. Студентів вони зібрали, на жаль. Студентам сказали, що буде блага мета – пройти за мир. Ми всі розуміємо, що країні потрібний мир і що не можна з рушницею, автоматом, системами «Град» доводити, хто правіший. Якщо існують різні погляди, потрібно зібрати людей і мирно вислухати, які існують проблеми, спробувати знайти вихід з цих проблем», - сказав Палиця. Він акцентував, що є прихильником мирного виходу з будь-якої конфліктної ситуації. Голова ОДА також висловив сподівання, що на сході країни «перемир'я переросте в стабільний мир, і ми не чутимемо, що хтось з того чи іншого боку гине». Проте нібито «марш миру», який хотіли провести в Одесі, до миру справжнього не має жодного стосунку».

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«Було організовано київською організацією. Є такий Зінченко, який у колишнього мера Києва Попова працював заступником керівника суспільної ради. Хто його попросив, чия він людина, я не знаю. Але одночасно і в Харкові, і в Одесі цими людьми було зроблено спроби проведення «маршу миру». Міліцією були затримані ці особи. Вилучено сценарії виступу представників... Після того, як колони злилися на «марші миру», наступними гаслами мало було бути створення «одеської народної республіки». Повна автономія і весь набір висновків», - розповів голова обладміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня в центрі Одеси міліція і проукраїнські активісти запобігли проведенню фальшивого «маршу миру». На Соборній площі зібралися декілька груп людей, зокрема, студенти, на акцію, анонсовану в Інтернет як «марш за мир». Було заявлено, що колона піде через усе місто на Куликовому полі. У свою чергу, активісти місцевого Євромайдану розповсюдили заяву про те, що не мають до цього заходу жодного стосунку, і йдеться «про сепаратистську проплачену акцію для розхитування ситуації».

На площі було багато міліціонерів, прибули активісти місцевих організацій самооборони і Автомайдану. Коли присутні зробили спробу з'єднати групи присутніх, активісти попрямували до студентів, пояснили, що акція має сепаратистський підтекст і зажадали розійтися. Марш не відбувся.