В Одесі міліція та активісти запобігли проведенню фальшивого "маршу миру"

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на Соборній площі зібралися кілька груп людей на акцію, анонсовану в Інтернет, як «марш за мир».

Було заявлено, що колона піде через все місто на Куликове поле. У свою чергу, активісти місцевого Євромайдану розповсюдили заяву про те, що не мають до даного заходу жодного відношення, і йдеться «про сепаратистську проплачену акцію для розхитування ситуації».

Одна з груп (150-200 осіб) на площі складалася, в основному, з пенсіонерів, які тримали плакати: «2 травня – народна трагедія», «Сліпа війна вбиває людей», а також прапори з гербом Одеси. Вони негативно висловлювалися про діючу українську владу. На питання: «Чому не узяли з собою Державні прапори?» відповідали, що «прапори України миру не потрібні».

Читайте такожЗавтра у Харкові відбудеться «Марш за Україну» Друга група (близько 200 чоловік) – молоді хлопці і дівчата - представлялися журналістам студентами, зокрема Південноукраїнського педагогічного університету ім. Ушинського. Спочатку у них не було з собою ніякої символіки. Вони до ладу не могли пояснити, навіщо пришли. Тільки деякі говорили, що «за мир».

Третя група (сама нечисленна – до 100 чоловік) стояла трохи далі. Хто вони – не відомо.

На площі було багато міліціонерів, які вишикувалися в кількох місцях площі, перекривши собою вихід на інші вулиці. Прибули також активісти місцевих організацій Самооборони і Автомайдану. Активісти помітили якусь дівчину, яка віддавала розпорядження кільком людям, щоб ті роздавали присутнім повітряні кулі. Автомайданівці затримали невідому, і зажадали представитися. Дівчина, що розмовляла з явним російським акцентом, заявила, що є туристкою, і документів у неї немає. Правоохоронцю, що підійшов, вона сказала, що живе в Україні, але знову ж таки відмовилася представитися.

Читайте такожМіліція затримала два десятки учасників незаконного маршу комуністів у Харкові У цей час молоді хтось роздав білі футболки з написом «Одесса за мир» і плакати: «Мир в каждый дом», «Остановим войну», після чого дав команду з'єднатися з групою пенсіонерів.

Автомайданівці пішли назустріч, і зажадали розійтися. Зокрема, відомий в місті проукраїнський активіст Євген Резвушкін заявив: «Вас ошукали, вас зібрали на російський марш, кидайте прапори і йдіть». Охочим зіткнутися з Самообороною і Автомайданом він запропонував «йти уперед». Після цих слів молодь почала розходитися.

Марш не відбувся, невідому дівчину, що віддавала розпорядження про роздачу атрибутики, відпустили.

У відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області сказали, що сьогодні співробітники органів внутрішніх справ у взаємодії з одеською громадською організацією «Автомайдан» не допустили порушень громадського порядку під час анонсованого раніше в ЗМІ масового заходу на Соборній площі.

Читайте такожУ Харкові міліція патрулюватиме вулиці на бронемашинах«Керівництво Одеської міліції висловлює свою подяку свідомим громадянам і активістам, які сприяють правоохоронним органам у справі підтримання правопорядку і безпеки громадян, не дають радикально налаштованим особам можливості дестабілізації обстановки в Одесі», - наголосили у відділі.