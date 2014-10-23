У день виборів правопорядок забезпечуватимуть 82 тис. міліціонерів
13:22, 23 жовтня 2014Суспільство
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У день парламентських виборів правопорядок будуть забезпечувати 82 тис. співробітників міліції, більше 60 тис. з них будуть охороняти виборчі дільниці.
В охороні правопорядку в день виборів будуть задіяні 82 тис. міліціонерів / фото УНІАН
Про це на селекторній нараді Кабінету міністрів повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Всього охорону громадського порядку виборчого процесу будуть здійснювати на виборах 82 тис. міліціонерів. З них 61 тис. буде займатися безпосередньо охороною виборчої документації, виборчого процесу", - сказав він.
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Ще 18 тис. міліціонерів будуть забезпечувати охорону правопорядку безпосередньо на вулицях, а ще 4 тис. будуть входити до складу груп спеціального реагування на тих територіях і ділянках, де можлива "небезпека терористичних дій або агресивних дій тих чи інших кандидатів".
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