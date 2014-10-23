У день виборів правопорядок забезпечуватимуть 82 тис. міліціонерів

Про це на селекторній нараді Кабінету міністрів повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Всього охорону громадського порядку виборчого процесу будуть здійснювати на виборах 82 тис. міліціонерів. З них 61 тис. буде займатися безпосередньо охороною виборчої документації, виборчого процесу", - сказав він.

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Ще 18 тис. міліціонерів будуть забезпечувати охорону правопорядку безпосередньо на вулицях, а ще 4 тис. будуть входити до складу груп спеціального реагування на тих територіях і ділянках, де можлива "небезпека терористичних дій або агресивних дій тих чи інших кандидатів".