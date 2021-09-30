Жінка під час вагітності до лікарів не зверталась.

Жінка в Кропивницькому пологовому будинку залишила немовлят-двійнят. Це її вже сьомі пологи.

Про це повідомляє "Суспільне".

Хлопчики-двійнята народилися ще в серпні поточного року. Відразу після пологів мати написала відмову, й малюки залишилися в пологовому будинку. Їх назвали Ілля та Валентин.

Голова відділення другого етапу виходжування дітей у пологовому будинку Тетяна Озимай розповіла, що у жінки – це вже сьомі пологи. При цьому вона не зверталася до лікарів під час вагітності.

Читайте такожУ Івано-Франківську прооперували немовля вагою 1200 грамів"Один з хлопчиків був трохи слабшим, потребував допомоги. Але вони дуже швидко одужали, зараз це здорові діти, які набрали майже п'ять кілограмів ваги та чекають своїх батьків", - підкреслили в пологовому будинку.

Крім того, від попередніх дітей жінка або відмовилася, або їх забрали соціальні служби через погані умови догляду та проживання.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Кропивницькому молоді батьки відмовилися від новонародженої дочки. Головний лікар Кропивницького пологового будинку Людмила Романів зазначила, що дитина недоношена, але здорова

Автор: Анастасія Горбачова