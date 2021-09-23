Майже рік з видачею "пакунків малюка" були проблеми.

"Пакети малюка" або "бебі-бокси" через майже рік повертаються. Їх планують знову видавати в пологових будинках і центрах соціального захисту з 27 вересня.

Про це пише "Громадське".

"Майже рік матусі України чекали повернення "бебі-боксів" в пологові будинки. І ось тривалі тендерні процедури із закупівлі нарешті завершені. (...) Перші "пакети" вже зібрані та чекають відправки", - йдеться в повідомленні.

Закупівля "бебі-боксів" на 2021 рік не відбулася через зрив тендеру. Цього разу тендер виграла компанія "Скай Трейд Україна", яка раніше вже поставляла "пакети малюка". Договір уклали до кінця року на закупівлю 53 тисяч "бебі-боксів". На початку 2022 року мають провести новий тендер.

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Урядова ініціатива "Пакунок малюка" - це національний проект із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства, який стартував 1 вересня 2018 року. У дитячий набір "Пакет малюка", який видається породіллям, входять 25 необхідних товарів, у тому числі пелюшки, підгузки, спеціальний матрац, два види ковдр та інші.

11 січня 2020 року уряд підвищив виплати на дитину у 2020 році. Повідомлялося, що допомогу при народженні дитини надаватимуть разом з одноразовою допомогою"Пакет малюка". Крім того, повідомлялося, що буде здійснюватися також відшкодування послуг по догляду за дитиною до 3 років "муніципальна няня".

З весни проект був "Пакунок малюка" заморожений.

У липні 2020 року Мінсоцполітики повідомило, що тим, хто не отримав бебі-бокс у 2020 році, буде надана грошова компенсація.

29 липня 2020 року Кабмін підтримав видачу грошової компенсації замість "Паунок малюка".

30 Вересня 2020 року Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "Пакет малюка", а 22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Кабінет Міністрів України в листопаді 2020 року прийняв постанову про надання при народженні дитини одноразової допомоги "Пакет малюка", в якій батькам дають право вибору - отримувати допомогу в грошовій або натуральній формі.

12 березня в Мінсоцполітиці повідомили, що з початку року більше 34 тисяч сімей з новонародженими дітьми отримали грошову компенсацію державної допомоги "Пакет малюка", трохи більше 16 тисяч сімей отримали цю допомогу в натуральній формі.

Автор: Анастасія Горбачова