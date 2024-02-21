Військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.

Команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових.

В прес-службі Міноборони вказали, що військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.

"Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу - заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення - оцифрувати максимально все", - зазначив міністр оборони України Рустєм Умєров.

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Окрім цього, як заявили в Міноборони, у застосунку Армія+ будуть: електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем, комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби, форми зворотного зв'язку - для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних, а також навчальні онлайн курси для саморозвитку.

"Щодня військові витрачають купу часу на подання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. Ми створюємо систему, яка чує кожного. Наше бачення - боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям", – наголосила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Запуск застосунку очікується влітку.

Цифровізація України - останні новини

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск освітнього цифрового застосунку "Мрія". У застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали.

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони запускає оновлений "Головний бот розвідки".

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