Акція походить спокійно.

Біля центрального входу до будівлі ВРУ зібралися близько 500 учасників акції ФОПів.

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають плакати з символікою #saveФОП.

Учасники акції не чинять жодних активних дій, акція проходить спокійно.

Водночас будівля парламенту наразі посилено охороняється представниками поліції та Національної гвардії.

Протести ФОПів: що передувало

З 1 січня 2022 року майже всі фізичні особи-підприємці мають обов’язково використовувати касові апарати. Це стосується кав’ярень, ресторанів, інтернет-магазинів, туристичних агентств та інших закладів, зареєстрованих як ФОП.

25 січня представники громадського руху підприємців #SaveФОП оголосили безстрокову акцію протесту проти закону про обов'язковість касових апаратів.

26 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що до парламенту буде внесено законопроект щодо мораторію до кінця року на штрафи за невстановлення реєстратора розрахункових операцій, за умови, що в подальшому РРО все ж буде встановлено.

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