Спікер сподівається на підтримку цього законопроекту сесійною залою.

Сьогодні до Верховної Ради України буде внесено законопроект щодо мораторію до кінця року на штрафи за невстановлення реєстратора розрахункових операцій, за умови, що в подальшому РРО все ж буде встановлено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі парламенту повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.

Говорячи про результати наради з представниками фракцій та груп, заради якої в засіданні ВР оголошувалася перерва, Стефанчук, зокрема, повідомив, що стосовно мітингу, який відбувався біля парламенту напередодні, "поінформував колег про те, що на офіційному сайті Національної поліції вже висвітлена офіційна думка, є така інформація про те, що 63 особи, які були затримані, - вони вже відпущені, встановлена їхня особа".

Читайте такожКурс долара в обмінниках наблизився до психологічного максимумуКрім того, повідомив спікер, депутати виступають за те, аби інформація про відповідні події біля ВР та їх наслідки "була прокомунікована чи керівництвом МВС, чи керівництвом поліції в межах відповідного брифінгу".

"Також ми, люди, які завжди намагаються знайти компроміс, просили би, за можливості, знайти час і можливість зустрітися з представниками ФОПів для того, щоб пояснити ту ситуацію, яка стосується тих подій, які відбувалися вчора, і щодо їх кримінально-правової кваліфікації", - сказав Стефанчук.

Спікер також повідомив, що до ВР має бути подано законопроект щодо мораторію на штрафи для тих, хто не встановив реєстратор розрахункових операцій.

"Пропозиція, яка прозвучала від голови комітету (з питань фінансів, податкової та митної політики - УНІАН) Данила Гетманцева, - сьогодні до кінця дня буде поданий відповідний законопроект... по якому до кінця цього року не будуть сплачувати штрафи особи, які не встановили РРО, за умови, що вони встановлять", - повідомив голова ВР і висловив сподівання, що сесійна зала ВР підтримає цей законопроект.

Протести ФОПів

Сьогодні, 26 січня, акція протесту представників громадського руху підприємців #SaveФОП під Верховною Радою, які протестують проти закону про обов'язковість касових апаратів, продовжується.

25 січня вони оголосили безстрокову акцію протесту. Під парламентом було декілька тисяч людей, вони намагалися прорватися до будівлі парламенту, поліція почала їх відтісняти, що призвело до штовханини.

Внаслідок сутичок між мітингувальниками та правоохоронцями під час акції протесту 25 січня 18 поліцейських та 3 учасники акції отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.