Наразі там перебувають лише декілька десятків людей.

Акція протесту представників громадського руху підприємців #SaveФОП під Верховною Радою, які протестують проти закону про обов'язковість касових апаратів, продовжується.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні мітингувальників значно менше, ніж вчора. Під ВР станом на 9:15 зібралося лише декілька десятків учасників руху #SaveФОП, які вчора оголосили безстрокову акцію протесту.

Кількість поліцейських, зокрема спецпризначенців, разів в десять перевищує кількість учасників акції протесту.

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Як повідомляв УНІАН, 25 січня представники громадського руху підприємців #SaveФОП, проводили акцію протесту під Верховною Радою. Під парламентом було декілька тисяч людей, вони намагалися прорватися до будівлі парламенту, поліція почала їх відтісняти, що призвело до штовханини. Внаслідок сутичок між мітингувальниками та правоохоронцями під час акції протесту 18 поліцейських та 3 учасники акції отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.

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