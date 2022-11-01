Міністри оборони України і Чехії говорили про можливості розширення проектів у сфері ППО.

Буде зреалізовано понад 50 проектів посилення Збройних Сил України за участі Чехії.

Про це написав у Telegram міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що мав "чудова зустріч" з чеською колегою Яною Черноховою, де обговорили проекти щодо посилення спроможностей ЗСУ

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"На порядку денному: 50+ проектів посилення Збройних Сил України за участі Чехії", - повідомив Резніков.

За його словами, з міністром оборони Чехії вони обговорили ситуацію на фронті, постачання озброєння та обладнання, можливості розширення проектів у сфері ППО.

Роль Чехії у війні в Україні

Як повідомляв УНІАН 31 жовтня, Чехія на державному рівні розробила власний План допомоги Україні на 2023-2025 роки, який передбачає виділення щорічно понад 20 млн євро.

У своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав, що військово-технічне співробітництво між державами також набирає обертів.

"Чеські самохідні гаубиці "Дана", танки, БМП та інша допомога вже сприяють суттєвому посиленню української армії та звільненню українських земель. На цьому не зупиняємося, готуємо агресору багато неприємних сюрпризів. Уряд Чехії підтримав і створення міжнародного трибуналу для засудження військово-політичного керівництва РФ за злочинну війну проти України", - зазначив він.

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