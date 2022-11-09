Дослідження планують завершити до травня 2023 року.

У Європейському Союзі почали розробляти попереднє техніко-економічне обґрунтування для будівництва євроколії в Україні й Молдові.

Розробкою документів займатиметься технічна консультативна служба JASPERS Європейського інвестиційного банку під керівництвом Директорату Єврокомісії з мобільності та транспорту. Про це повідомив у Twitter заступник директора департаменту інвестиційної діяльності УЗ Володимир Шемаєв, який взяв участь у першому засіданні робочої групи.

Зазначимо, що дослідження планують завершити до травня 2023 року.

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Як відомо, Україна ще до війни збиралась перейти на колію європейського стандарту 1435 мм. Її мали зробити на чотирьох ділянках: Київ – Львів – держкордон; Київ – Одеса; Київ – Харків; Київ – Дніпро – Запоріжжя.

Євроколії в Україні

В березні 2021 року Україна і Південна Корея підписали меморандум, який передбачає фінансування попереднього техніко-економічного обгрунтування (пре-ТЕО) для будівництва євроколії в Україні.

Вже у квітні Кабмін затвердив Порядок використання 5 млн грн коштів, передбачених у державному бюджеті, для проектування та виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород.

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