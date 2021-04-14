Загальний розмір проекту - 5 мільйонів гривень.

Кабінет міністрів затвердив Порядок використання 5 млн грн коштів, передбачених у державному бюджеті, для проектування та виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклій.

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"Відновлення європейської колії шириною 1435 мм на напрямку Чоп - Ужгород буде профінансовано з державного бюджету в розмірі 5 млн грн. Сьогодні уряд затвердив відповідний порядок використання цих коштів", - цитує прес-служба його слова.

За словами міністра, кошти, передбачені на реалізацію цього проекту, планується направити на виконання робіт по відновленню залізничної колії європейського зразка; проектування і здійснення авторського і технічного нагляду; придбання основних і допоміжних матеріалів/обладнання та іншого.

Що цьому передувало

В березні Україна і Південна Корея підписали меморандум, який передбачає фінансування попереднього техніко-економічного обгрунтування (пре-ТЕО) для будівництва євроколії в Україні.

За словами першого заступника міністра інфраструктури України Дмитра Абрамовича, в цьому році почнеться будівництво високошвидкісної колії європейського стандарту Скнилів - Держкордон, яка з'єднає Львів з Європейським Союзом.

У лютому 2020 року акціонерна компанія "Укрзалізниця" заявила про плани почати будівництво вузької залізничної колії (1435 мм) на напрямку Мостицька - Скнилів.

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Автор: Павло Степанець