«Червоні», «жовті», «зелені» регіони. Чому Україна не сприймає «кольорову диференціацію» COVID-19

Павло Ковтонюк

Луцьк і Тернопіль відмовляються виконувати обмеження «червоної зони». Це наша ілюстрація до світової тенденції.

Довіра людей до уряду і здатність національних лідерів об'єднати децентралізовану державу - ключове у боротьбі з пандемією. І тут немає значення, наскільки правильна або не правильна політика держави з технічної та наукової точки зору.

Ось два протилежні приклади.

Німеччина показала один з найкращих прикладів протидії коронавірусу у світі, хоча була сильно уражена хвилею навесні.

Позитивний - Німеччина. Це федеральна країна, її землі дуже незалежні, а центральний уряд та канцлер мають обмежені повноваження. Тим не менше, уряду, на чолі з Ангелою Меркель, вдалося стати справжнім авторитетом та лідером для місцевої влади. Вони переконали країну в тому, що мають план, який базується на науці. Усі землі діяли скоординовано, бо довіряли федеральному уряду. Підреслюю: довіряли, а не сліпо підкорялися.

Німеччина показала один з найкращих прикладів протидії коронавірусу у світі, хоча була сильно уражена хвилею навесні.

Негативний приклад - США. Це також дуже децентралізована країна. Влада штатів велика, а центрального уряду, який очолює президент, серйозно обмежена.

Ця країна має одну з найкращих у світі систему громадського здоров'я та науковий потенціал. Попри це, президент та його адміністрація підривали довіру до науки, знецінювали її, просували сумнівні ліки та засоби, робили суперечливі заяви, перекладали з себе відповідальність, політизували тему пандемії… В результаті, кожен штат грає сам за себе. Координація лише місцева. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, який став справжньою зіркою у протидії COVID, самотужки об'єднався з кількома північно-східними штатами, але цього замало.

Ситуація у США - найгірша у світі, незважаючи на найкращий у світі потенціал.

Приклад України не такий драматичний, але на шкалі «Німеччина – США» він ближчий до останніх. Невпевнене і знервоване лідерство МОЗ, відставання від тенденцій, перекладання відповідальності за поширення вірусу на людей, політизація теми, провальні закупівлі засобів захисту, зосередженість на недоказових ліках, сліпа віра в карантин, ігнорування системи тестування, неефективне використання фонду боротьби з COVID - усе це створило атмосферу недовіри і вакуум у лідерстві.

Навіть якщо технічно поділ на зони досконалий (я ще не встиг докладно вивчити його), недовіра та дискоординація, на жаль, будуть множити технічні рішення на нуль. А застосування сили (якщо воно буде) тільки збільшить прірву між громадами та урядом.

Павло Ковтонюк, магістр менеджменту в охороні здоров'я, екс-заступник міністра охорони здоров’я України

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