Президент доручив опрацювати варіанти підвищення зарплат для вчителів, зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

У Міністерстві освіти працюють над можливістю перегляду зарплат для вчителів, попри брак коштів. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час конференції "Освіта нової України".

"В цілому, на виконання відповідної статті закону про освіту нам потрібно понад 300 млрд гривень. Безумовно, зараз, в час війни, ми не знаходимо такої суми. У бюджеті 2025 року нам вдалось у тому числі на виконання доручення президента і зусиллями премʼєр-міністра знайти 12 млрд гривень додаткових", - сказав він.

За словами Лісового, ця сума покриє доплати у вигляді 1000 гривень у першому півріччі та 2000 гривень з 1 вересня для кожного українського вчителя.

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"Є доручення президента опрацьовувати зараз рішення підвищення заробітної плати. Ми маємо кілька сценаріїв: щодо спрощення структури заробітної плати, щодо виведення заробітної плати як інструменту мотивації для професійного зростання. Є ряд сценаріїв, але найдешевший сценарій починається з 40 млрд гривень додаткового фінансування. І ми з урядом працюємо над цією метою і, сподіваюсь, що ми знайдемо рішення", - додав міністр.

Доплати вчителям: що відомо

Як писав УНІАН, з січня 2025 року для всіх учителів загальної середньої освіти, незалежно від їхнього стажу чи місця працевлаштування було запроваджено доплату. При цьому рішення уряду не поширювалося на педагогів дошкільної та позашкільної освіти, а також викладачів закладів профтехосвіти та коледжів.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко заявив, що з 1 вересня цього року доплата вчителям становитиме 2000 гривень. Станом на сьогодні є доплата до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень.

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