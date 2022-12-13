Краще утриматися від використання туристичних газових пальників у висотках, зазначили у ДСНС.

Державна служба з надзвичайних ситуацій не рекомендує користуватися туристичними газовими пальниками у квартирах, в закритих приміщеннях.

Є певні поради щодо використання таких пальників, і їх треба купувати у ліцензованих точках продажу, як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий.

Хорунжий наголосив, що що цей балон не потрібно зберігати в холодних приміщеннях, бо коли його потім перенести в тепле приміщення, то газ "розширюється і пошкоджує газовий балон, цілісність його і звідти йде підтікання газу" і може бути вибух.

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За його словами, такий пальник потрібно використовувати на відкритому повітрі, або в приміщенні з вентиляцією при цьому наголосив, що потрібно придбати вогнегасник, бо це дасть можливість загасити пожежу на її початку.

Хорунжий наголосив, що краще утриматися від використання таких газових пальників в будинках висотних та підвищеної поверховості. За його словами, зараз фіксується збільшення кількості вибухів саме в таких будинках, де використовуються електроплити.

Він наголошує, що при підігріванні на таких пальниках їжі треба бути обережними.

"Ми фіксували багато випадків, коли ставлять здоровенну каструлю або сковорідку на туристичний газовий пальник. Сковорідка або каструля нагрівається, а відповідно, тепло від сковорідки передається на відкритий газовий балон. Коли на газовий балон діють високі температури,то газ розширюється, і стається вибух", - розповів Хорунжий.

Наслідки блекауту в Україні

Після того, як унаслідок масованих ракетних ударів Росії багато українців зіткнулися з проблемою з електропостачанням, в нашій країні почали набирати популярності газові туристичні пальники. Особливо актуальними вони є у будинках, в яких немає газопостачання.

У низці областей України в будинках вже лунали вибухи через такі пальники. Варто зазначити, що лише в Києві з початку листопада вибухнули три туристичних газових балони.

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