У КМВА закликали не забувати про правила безпеки та нагадали, що для використання газового пальника у приміщенні має бути вентиляція.

Від початку листопада в Києві вибухнули три туристичних газових балони.

За даними Київської міської військової адміністрації, загиблих і травмованих немає.

"Ми просимо містян бути максимально обережними та дотримуватися усіх правил поводження з газовим обладнанням", - наголосили у КМВА.

Відео дня

Зокрема потрібно:

дотримуватись інструкції виробника

завжди перевіряти цілісність балончика (витікання можна перевірити за допомогою мильного розчину)

не допускати потрапляння на балони сонячних променів, тримати їх подалі від дії високих температур.

Також для безпечного використання цього обладнання у приміщенні має бути вентиляція.

Відключення електроенергії в Україні

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

22 жовтня масові ракетні обстріли окупантів по території України повторились. Тоді 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті ракетного терору було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації.

У зв'язку з ситуацією Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

5 листопада в семи областях України ввели аварійне вимкнення електропостачання. Того ж дня аварійне вимкнення були введені в Києві.

На тлі постійних відключень електроенергії кияни масово скуповують газові балони та пальники, щоб мати можливість готувати їжу.

Вас також можуть зацікавити новини: