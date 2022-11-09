У Києві через відключення світлі масово скуповують газові балони / фото УНІАН (Віктор Ковальчук)

Від початку листопада в Києві вибухнули три туристичних газових балони.

За даними Київської міської військової адміністрації, загиблих і травмованих немає. 

"Ми просимо містян бути максимально обережними та дотримуватися усіх правил поводження з газовим обладнанням", - наголосили у КМВА.

Відео дня

Зокрема потрібно:

  • дотримуватись інструкції виробника
  • завжди перевіряти цілісність балончика (витікання можна перевірити за допомогою мильного розчину)
  • не допускати потрапляння на балони сонячних променів, тримати їх подалі від дії високих температур.

Також для безпечного використання цього обладнання у приміщенні має бути вентиляція.

Відключення електроенергії в Україні

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України

22 жовтня масові ракетні обстріли окупантів по території України повторились. Тоді 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті ракетного терору було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації.

У зв'язку з ситуацією Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

5 листопада в семи областях України ввели аварійне вимкнення електропостачання. Того ж дня аварійне вимкнення були введені в Києві.

На тлі постійних відключень електроенергії кияни масово скуповують газові балони та пальники, щоб мати можливість готувати їжу.

Вас також можуть зацікавити новини: