Від початку листопада в Києві вибухнули три туристичних газових балони.
За даними Київської міської військової адміністрації, загиблих і травмованих немає.
"Ми просимо містян бути максимально обережними та дотримуватися усіх правил поводження з газовим обладнанням", - наголосили у КМВА.
Зокрема потрібно:
- дотримуватись інструкції виробника
- завжди перевіряти цілісність балончика (витікання можна перевірити за допомогою мильного розчину)
- не допускати потрапляння на балони сонячних променів, тримати їх подалі від дії високих температур.
Також для безпечного використання цього обладнання у приміщенні має бути вентиляція.
Відключення електроенергії в Україні
10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.
22 жовтня масові ракетні обстріли окупантів по території України повторились. Тоді 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.
31 жовтня в результаті ракетного терору було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації.
У зв'язку з ситуацією Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.
5 листопада в семи областях України ввели аварійне вимкнення електропостачання. Того ж дня аварійне вимкнення були введені в Києві.
На тлі постійних відключень електроенергії кияни масово скуповують газові балони та пальники, щоб мати можливість готувати їжу.