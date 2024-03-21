Після закінчення посту ціни на рибу повернуться на попередній рівень.

Початок Великого посту традиційно впливає на зростання попиту на рибу та морепродукти в Україні, що призводить до відповідного зростання їхньої вартості. Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяни Попович.

"Я не прогнозую драматичного розвитку подій та стрибків цін чи дефіциту. Зростання обмежиться 5-10%, та після закінчення посту повернеться на попередній рівень", - сказала експертка.

Вона пояснила, що під час Великого посту, який триває сім тижнів до Великодня, релігійні традиції вимагають від християн, зокрема в Україні, дотримуватися посту, що обмежує споживання тваринних продуктів. Це веде до того, що багато людей переходять на рослинну їжу або включають у свій раціон більше рибних страв. Відповідно, українські підприємці реагують на це збільшенням асортименту рибних продуктів.

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"Це елемент сезонності і підприємці користуються цим інструментом, плануючи свої закупівлі та маркетингові кампанії заздалегідь, щоб задовольнити збільшений попит", - наголосила Попович.

Вона також зазначила, що в контексті 2024 року важливо враховувати економічні та соціальні умови в країні, які можуть вплинути на купівельну спроможність населення та загальний попит на продукти харчування, включаючи рибу.

За словами експертки, економічні фактори, які впливають на попит на рибу в Україні, можна розглядати з кількох точок зору:

інфляція: висока інфляція призводить до зростання цін на товари та послуги, включаючи продукти харчування, що може знизити купівельну спроможність населення;

курс валют: флуктуації курсу валют впливають на імпортні ціни, включаючи ціни на імпортовану рибу та морепродукти;

доходи населення: рівень доходів населення безпосередньо впливає на попит на продукти харчування;

сезонність: попит на рибу часто зростає під час релігійних постів, що впливає на ціноутворення та обсяги продажів рибної продукції.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно в Україні знизилися ціни на білоголову капусту – овоч подешевшав на 17%, що може вказувати на те, що виробники входять в період з великими запасами продукції, які вони намагаються продати перед наступним збиранням урожаю.

Своєю чергою ціни на яблука в Україні зросли: формування закупівельних цін на яблука нового врожаю відбувається в межах 23-26 грн/кг, що на 9-15% вище за показники попереднього періоду.

За словами першого віцепрезидента Торгово-промислової палати України Михайла Непрана, через блокаду польського кордону, яка стосується руху вантажних автомобілів, деякі продукти харчування можуть зрости у ціні, однак це зростання не буде критичним.

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