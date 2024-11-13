Міжнародна підтримка та партнерство з Польщею стають ключовими в післявоєнній відбудові.

На сьогодні масштаби руйнувань в Україні від повномасштабної війни оцінюються у близько $500 млрд. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили учасники Міжнародного Форуму Центральної та Східної Європи VIA CARPATIA 2024.

"Ця агресія щоденно знищує наші будівлі, соціальну інфраструктуру, вбиває людей, змушує їх покидати свої домівки, перевозити підприємства в інші більш безпечні для ведення бізнесу місця. Зараз масштаби руйнувань в Україні становлять приблизно $500 млрд. Це величезна сума. І ця сума насправді щоденно збільшується", - сказав заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.

За словами заступника міністра, держава планує цього року відновити інфраструктуру та об’єкти на суму близько $15 млрд. Однак основні бюджетні ресурси наразі спрямовані на оборону та забезпечення потреб ЗСУ.

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Народний депутат, співголова депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Польщею Артем Ковальов підтвердив наведені цифри та додав, що важливу роль у підтримці та відбудові нашої держави відіграє Польща, і у майбутньому співпраця країн буде збільшуватися. Тому сторонам важливо поглиблювати транскордонну співпрацю та запроваджувати спільні інфраструктурні проєкти.

"Ми вже починаємо співпрацю з польською стороною. Польське агентство інвестицій вже зареєструвало більше двох тисяч польських компаній, які готові брати участь у відбудові України. Це в основному компанії будівельні, які готові будувати дороги, мости, допомагати нам з відновленням житлового фонду", - сказав нардеп та відмітив, що, в свою чергу, українці відкрили у Польщі 26 тис. компаній.

Депутат Сейму Польщі, голова польсько-української парламентської групи Марцін Босацький додав, що Польща вже надала Україні допомогу на рівні майже 5% свого ВВП. Він також наголосив на необхідності зміцнення співпраці між польськими та українськими підприємствами, зокрема у виробництві дронів та інших військових технологій.

"Ми хочемо далі з вами співпрацювати. Це може бути співпраця у збиванні ракет. Нам треба мати спільне рішення на те, що ми це можемо робити. Мусить бути співпраця польських та українських підприємств. Українські військові приватні підприємства дуже гарні та енергійні. І наші підприємства мусять співпрацювати з вашими. У нас дуже гарні дрони - наприклад, WB Electronics. Це група, яка вам ці дрони продає. І таку співпрацю треба тільки збільшувати", - сказав Босацький.

В свою чергу, народний депутат, співголова депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Польщею Микола Княжицький заявив, що українська та польська сторони вже домовилися про створення спільних груп для роботи з отримання передвступної фінансової допомоги для українських реформ.

"Польський досвід тут є неоціненим як на рівні держави, так і на рівні місцевого самоврядування. Ми формуємо ці групи, які починають працювати з нашими міністерствами на базі нашої парламентської групи співпраці України і Польщі для того, щоб ця робота була ефективною і прискорила наш рух до Євросоюзу", - заявив депутат.

Заяви Польщі щодо допомоги у захисті українського неба

31 жовтня стало відомо, що очільник польського МЗС Радослав Сікорський має сподівання, що НАТО та США змінять свою позицію та дозволять збивати російські ракети над територією України силами ППО союзників.

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