Речник МЗС Польщі наголосив, що через свою позицію, Сікорський "неодноразово наражався на критику всередині НАТО".

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський сподівається, що НАТО та США змінять свою позицію та дозволять збивати російські ракети над територією України силами ППО союзників. Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, пише "Укрінформ".

Він стверджує, що особиста думка Сікорського про необхідність збиття силами союзників російських ракет, які летять у напрямку Польщі, ще над територією України є відомою.

При цьому речник наголосив, що через цю позицію, якої він дотримується і тепер, польський міністр "неодноразово наражався на критику всередині НАТО".

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"Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо Організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції союзників, - додав Вронський.

Можливість збиття російських ракет НАТО

Члени Палати представників Конгресу США від обох партій закликають президента Джо Байдена дати дозвіл Польщі збивати російські ракети над Україною.

З відповідним листом до глави Білого дому звернулися лідери двопартійної Комісії США з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) Джо Вілсон (Республіканська партія) і Стів Коен (Демократична партія). Вони, зокрема, просять Байдена "надати Польщі повноваження перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у повітряний простір Польщі".

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