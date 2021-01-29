Військовослужбовець умисно надавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію.

Офіс генерального прокурора направив до суду матеріали справи стосовно військовослужбовця Національної гвардії України, якого завербувала іноземна спецслужба.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора.

"Розслідування встановило, що військовослужбовець однієї з частин Національної гвардії України умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності, державній безпеці України надавав представникам іноземної спецслужби інформацію щодо перебування на території військового об’єкта іноземних представників, місцезнаходження та руху транспортних засобів, а також функціональних обов’язків командного складу підрозділу", - йдеться в повідомленні.

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Військовослужбовцю інкриміновано ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ.

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Автор: Юлія Петриченко