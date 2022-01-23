Нові рецепти, що відповідають нормам харчування учнів, допоможуть школам створювати різноманітні унікальні меню.

В Україні для шкільних їдалень з'явиться рецептурний збірник, за яким можна буде приготувати 500 страв.

Про це повідомив розробник нового харчування в українських школах, кулінар і ресторатор Євген Клопотенко, пише "Обозреватель".

За словами Клопотенка, нові рецепти, що відповідають нормам харчування учнів, допоможуть школам створювати різноманітні унікальні меню.

"Працюючи над реформою шкільного харчування ми побачили потребу кухарів у збільшенні вибору страв, які вже відповідають новим стандартам, для можливості формування меню школами", - зазначив Клопотенко.

Конкретні назви страв Клопотенко не назвав, зазначивши лише, що вони знаходяться в розробці. Він уточнив, що до збірки з рецептами увійдуть 160 уже затверджених страв і ще 340 нових, які будуть відповідати нормам калорійності, білків, жирів і вуглеводів.

Крім того, вважає ресторатор, включення до меню кращих страв кухонь світу, у тому числі української, сприятиме розвитку загальної гастрономічної культури.

Технологічні карти та інші документи щодо нових страв команда Клопотенка планує передати на експертизу до Інституту громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН і Держпродспоживслужби вже цієї весни.

Вихід готової збірки рецептів запланований на середину 2022 року.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня школи остаточно перейшли на новий стандарт харчування, реформа шкільного харчування запрацювала повною мірою. У школах впровадили нове меню воно складається зі 160 страв. Передбачається, що раціон учнів стане більш збалансованим і різноманітним.

Також, у шкільних буфетах забороняється продавати низку продуктів, зокрема солодкі хлібобулочні вироби, газовані напої, каву та продукти з високим вмістом цукру або солі.

Однак не всім дітям подобаються незвичайні страви. Розробник нового харчування в українських школах Євген Клопотенко пояснив причини цього і дав кілька порад батькам, як діяти.

Клопотенко нагадав, що згідно з новими правилами, у раціоні шкільного харчування має бути менше хліба, солі й цукру та більше овочів, фруктів і м'яса.

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