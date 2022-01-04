У шкільних буфетах забороняється продавати низку продуктів, зокрема солодкі хлібобулочні вироби, газовані напої, каву та продукти з високим вмістом цукру чи солі.

В Україні з 1 січня закінчився перехідний період оновлення процесу закупівель та освоєння нових технологій приготування страв у шкільних закладах. Наразі реформа шкільного харчування повинна запрацювати повною мірою.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Зокрема тепер усі шкільні заклади зобов'язані при формуванні меню зменшити кількість цукру у 2-2,5 раза, збільшити кількість фруктів до 100 г та зменшити кількість хліба на один прийом їжі. А також збільшити в раціоні школярів кількість м'яса птиці та молочних продуктів.

Приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди.

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Разом з тим, у шкільних буфетах забороняється продавати солодкі хлібобулочні вироби, газовані напої, непастеризовані соки та молочні продукти, каву та продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня 2021 року Кабінет міністрів затвердив зміни у нормах харчування в закладах освіти з метою підвищення харчової цінності раціону.

18 серпня 2021 року Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо встановлення перехідного періоду запровадження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, а також мораторію за застосування штрафних санкцій за результатами перевірок, проведених до 1 січня.

З вересня у школах впровадили нове меню, воно складається зі 160 страв. Передбачається, що раціон учнів стане більш збалансованим і різноманітним.

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