Згідно з регламентом, всі заклади освіти повинні мати внутрішні санітарні вузли, а учні, які проживають на відстані понад 2 км від них, повинні бути забезпечені транспортом для підвезення до шкіл.

З 1 січня 2021 року в Україні набирає чинності санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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В контексті боротьби з коронавірусом, зокрема здорового способу життя та профілактики, він наголосив, що цей здоровий спосіб життя має закладатися, зокрема, у закладах освіти.

"Досить велика кількість дітей сьогодні після закладів освіти має ожиріння, має низьку фізичну рухливість, яка впливає на появу неінфекційних захворювань, має інші проблеми, які потрібно вирішувати", - зазначив Ляшко.

За його словами, МОЗ приділяє значну увагу питанню покращення дитячого здоров'я.

Говорячи про ключові особливості цього санітарного регламенту, Ляшко розповів, що учні, які проживають на відстані понад 2 км від закладу освіти, повинні бути забезпечені транспортом для підвезення до шкіл.

Усі працівники шкіл мають проходити профілактичні медичні огляди, а в разі порушення їхніх термінів проходження вони не повинні допускатися до школи і не залучатися до освітнього процесу.

"Оренда шкіл не під освітні потреби чітко заборонена. Також чітко встановлені вимоги до благоустрою території шкіл і встановлено, хто несе відповідальність, і хто повинен слідкувати за дотриманням цих норм", - підкреслив Ляшко.

Крім того, додав він, МОЗ дозволило використовувати у закладах освіти дротове або бездротове підключення до мережі Інтернет. У разі, якщо використовується бездротове підключення, тобто, роутер і Wi-Fi, то вони повинні бути на висоті не менше 2 м від підлоги, і вимикатися у позанавчальний час.

Встановлено також вимоги до комп'ютерного обладнання, яке використовується у закладах освіти, оскільки попередні норми діяли ще від 2001 року.

Так, згідно з новими нормами, екран персональних комп'ютерів має бути не меншим за 15 дюймів. Якщо ж використовуються ноутбуки, то екран може бути 14 дюймів, але окремо ще повинна бути мишка та клавіатура.

"У кожному навчальному закладі передбачається як мінімум 2-3 розміри відповідно промаркованих меблів. А також, для того, щоб профілактувати порушення постави, щоб не було сколіозів, треба, мало того, що підбирати меблі по зросту, також запропоновано не менше двох разів на рік пересаджувати учнів в інші ряди", - наголосив Ляшко і пояснив, що це буде профілактикою порушення постави, зору та слуху.

Учнів, які часто хворіють на застудні захворювання, ревматизм, ангіни, рекомендовано розміщувати в третьому ряду від вікна, тобто, ближче до внутрішньої стіни.

Також санітарним регламентом прописано, що можуть бути дозволені і повинні бути в кожному закладі освіти внутрішні санітарні вузли.

"Оскільки у нас до цього часу кожна десята школа має зовнішні туалети. І це призводить до того, що у XXI-му столітті ми наражаємо дітей при таких температурних умовах на можливість виникнення урологічних та сечостатевих проблем зі здоров'ям", - констатував урядовець і підкреслив, що власники закладів освіти та органи місцевого самоврядування мають облаштувати там внутрішні теплі туалети.

Крім того, змінюються підходи до організації харчування: "Дозволяється сьогодні в школах організовувати кейтеринг".

Ляшко наголосив, що кейтеринг повинен відповідати всім принципам та вимогам безпечності та якості харчових продуктів.

Також санітарний регламент при організації харчування закладає "основні принципи саме здорового харчування". Зокрема, встановлено низку обмежень до продуктів, що стосується вмісту солі, цукру, жирів, а також враховуються тенденції щодо здорового харчування на підходах Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Водночас, санітарним регламентом в шкільних буфетах і автоматах забороняється продавати снеки: чіпси, сухарики, попкорн; м'ясні і рибні продукти промислового виробництва, ковбаси, сосиски, копчену та солону рибу; деякі солодощі та інше.

Певна група харчових продуктів повинна бути у щоденному шкільному раціоні учнів, наприклад, злакові, овочі, фрукти, ягоди і молочні продукти.

"Вперше на нормативно-правовому рівні врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами. Тепер у разі, якщо в дитини є довідка від сімейного лікаря або педіатра про те, що є певні дієтичні потреби, то власник закладу вимушений і зобов'язаний організувати окреме харчування саме для цієї дитини з урахування дієтичних потреб", - підсумував головний санітарний лікар України.

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Автор: Тетяна Поляковська