Батьки школярів відзначають, що ціни на обіди зросли, а ось якість їжі краще не стала.

З 1 вересня розпочався новий навчальний рік у школах України з новими правилами харчування для дітей. Батьки відзначають, що хоч харчування стало дорожче, але не краще.

Про це свідчать повідомлення батьків у Facebook-групі "Батьки SOS".

Однією з перших звернула увагу на високі ціни на їжу в школах депутат Полтавської міської ради Вікторія Лоза.

Читайте такожКорисний перекус: що готувати дитині з собою в школу"На перший погляд, все пристойно. Розпитала дітей, батьків, вони кажуть, що якість їх, в принципі, задовольняє: "Їсти можна". Звичайна їжа, і буває в їдальнях. Але варто звернути увагу на ціни, і мила картинка в одну мить безслідно зникає", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Вона зазначила, що тільки обід коштує 35 гривень.

Яйце. Його вартість в меню - 4 гривні 50 копійок. В "АТБ" десяток яєць в середньому коштує 28-30 гривень, найдорожчі, для гурманів і естетів - по 37 гривень. Значить, вартість одного - всього 3 гривні. З якого такого осіннього туману стикалися ще 1 гривня 50 копійок? Навар на рівному місці! Крупа пшенична. Кілограм вони купують за 14 гривень. А вартість кілограма звареної з цієї крупи каші - 42 гривні 40 копійок. Огірок. Вартість 100 грамів у меню - 3 гривні 32 копійки. В "АТБ" стільки ж коштуватиме 1 гривню 95 копійок. Груша. За 100 грам - 5 гривень 25 копійок. В "АТБ" - 4 гривні 39 копійок. Соку. 180 грамів-7 гривень 24 копійок. Якщо взяти "Садочок" в магазині, то виходить 3 гривні 62 копійок за цей же обсяг!,- обурилася дівчина.

Також вона надала фото сніданків та обідів. На знімках видно салат з капусти, варене яйце, половинка груші, шматочок підгорілої запіканки та какао на молоці. Їжа виглядає не просто не апетитно, але і трохи лячно.

На інших фото видно, що на сніданок давали дітям рисову кашу з куркою, яку в меню назвали пловом, - 17,53 гривні, кілька шматочків помідора та пара шматочків огірка – 3,66, скибочку хліба – 0,74 гривні, яблуко – 11 гривень і узвар - трохи більше 2 гривень.

На обід меню сильно не змінилося - суп картопляний з бобовими – 6,11 гривні, каша з булгуру – 4,05 гривні, рибні тюфтельки -12,8 гривні за штуку, помідор, скибочка хліба різко подорожчала до 1,73, яблуко і сік.

В одному з варіантів меню включена котлета з курячого філе вартістю 17,35 гривні, що вкрай обурило користувачів соцмережі.

Це далеко не єдиний випадок. Батьки масово скаржаться в групі, що ситуація з харчуванням в школах ніяк краще не стала.

Олена Олексюк пише, що безкоштовні сніданки прибрали зовсім, а обіди по 50 гривень.

Марія Стадник зазначила, що в їхній школі ситуація погіршилася. Дітям дають чай і компот без цукру і яблуко, а обіду немає й зовсім. Дітям доводиться брати їжу з дому, щоб перекусити

Аліна Душко з Сєвєродонецька також скаржиться, що дитина нічого не їсть в школі, тому що їжа не смачна, без солі, одні каші й ті без масла.

Чай без цукру одне, А манна каша солона - це як? Огидне харчування, діти додому приходять голодні. Сніданки безкоштовні ще, так як початкова школа, обіди 15 гр. Мені здається на зоні краще годують, - поскаржилася Катя Глущенко.

На високу вартість скаржиться й Оля Скворцова. За словами, обід в школі обходиться в 45 гривень, а в дитячому садку ще вище – 65-75 гривень.

А ось Юліанна Нестеренко відзначила дуже маленькі порції в школах. За її словами, сирна запіканка розміром із сірникову коробку і четверта частина банана в шкірці, але хоча б смачно.

Ще гірша ситуація з харчуванням дітей-пільговиків. За словами Мар'яни Лещак, порції дуже маленькі.

На першому фото видно скибочку хліба, приблизно ложка огіркового салату і дві "котлети" в соусі.

На другому фото видно скибочку хліба, трохи рису, котлета і трохи салату з капусти.

При цьому ціни в меню не завжди найнижчі. Тут є і млинці за 26 гривень і битки по 20 гривень.

Крім того, Людмила Савчук оприлюднила фото обіду для дитини-пільговика в Кам'янському в ліцеї №1. На тарілці самотньо лежить оладок або щось на нього схоже та стакан чи то морсу, чи то соку – це більше нагадує легкий полуденок, ніж обід.

Водночас не у всіх школах все погано з харчуванням дітей. Анна Рожок опублікувала фото з їдальні школи № 332 в Києві. На тарілках видно картопляне пюре, котлету, шматок огірка, кашу, салат та невеликий шматок запіканки, а також два види хліба. У чашках, мабуть, компот, сік або чай.

Реформа харчування в школах України

Через масові скарги на їжу в шкільних їдальнях, а в деяких випадках і масові отруєння, в Україні вирішили змінити підхід до харчування дітей. Проект запустили ще в серпні минулого року. Меню розробив відомий український кухар Євген Клопотенко, а курує проект перша леді Олена Зеленська.

З вересня поточного року в школах ввели нове меню. Воно складається зі 160 страв, які будуть використовуватися в залежності від кратності харчування для кожного навчального закладу. Передбачається, що раціон учнів стане більш збалансованим і різноманітним.

Основна мета - зробити їжу в українських школах кориснішою, смачнішою і різноманітнішою. Загалом реформа передбачає "модернізацію" складу шкільного меню, рецептури приготування, а також форми організації харчування учнів.

Згідно з новим санітарним регламентом, раціон в школах повинен бути різноманітним і обов'язково включати Зернові, картоплю, фрукти, овочі, молоко, молочні продукти, м'ясо, рибу, яйця, горіхи, бобові, а також жири. При цьому повинні бути виключені сосиски, ковбаси, продукти із зайвим вмістом солі, цукру і трансжирів.

За словами міністра освіти та науки Сергій Шкарлета, на 23 червня тільки 40% шкіл готові до введення нових норм харчування, а з 1 січня 2022 року вже всі школи мають запровадити нові норми.

Автор: Анастасія Горбачова