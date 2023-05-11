Серед іншого обговорять розмінування територій України.

Сьогодні до Києва прибула єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

"У Києві сьогодні, щоб обговорити спільну безпеку у Європі та Україні", - зазначила вона у коментарі до фото з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименко.

Йоганссон зауважила, що український міністр "досягає відмінних результатів".

Відео дня

Щодо свого візиту повідомила, що на порядку денному обговорення низки питань, зокрема, щодо співпраці поліції, про запобігання незаконному обігу вогнепальної зброї та розслідування воєнних злочинів. Крім того, йтиметься про підтримку Євросоюзу з розмінуванням територій України.

Пізніше вона повідомила, що відвідала Ірпінь, де побачила результати російської агресії.

"Сьогодні в Ірпіні я побачив руйнівні результати незаконного вторгнення Путіна. А також надзвичайна стійкість суспільства, яке знову будується разом", - написала вона.

Війна в Україні - підтримка ЄС

Євросоюз майже з початку повномасштабної війни допомагає Україні боротися з агресором.

11 грудня 2022 року ЄС ухвалив рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги на 18 млрд євро. У квітні 2023-го Україна отримала чергові 1,5 млрд євро.

До кінця травня країни ЄС ухвалять вже 11-й пакет антиросійських санкцій.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що в Європейському союзі підготують для України 1 мільйон снарядів 155 мм, а також понад одну тисячу ракет. Він розповів, що ЄС вже підготував понад 17 000 українських військових і планує, що до кінця 2023 року ця кількість досягне 30 000.

Вас також можуть зацікавити новини: