Засідання парламенту може початися з хвилини на хвилину.

До Верховної Ради України прибув Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, він "привіз указ про воєнний стан".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"У Раді секретар РНБО Данилов, він привіз указ про воєнний стан", - написав він.

Як повідомили в ефірі телеканалу "Рада", засідання парламенту може початися з хвилини на хвилину.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночасагресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.