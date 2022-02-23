Йдеться про всі регіони, окрім Донецької та Луганської областей.

Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан на 30 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 335 із 339 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Йдеться про закон про затвердження указу президента України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України" (№7108).

Указом президента передбачається ввести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва надзвичайний стан з 00 годин 00 хвилин 24 лютого строком на 30 діб.

Голови обласних та Київської міської державної адміністрації мають утворити оперативні штаби на чолі з головами адміністрацій для координації дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій із запровадження здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.

На територіях, де вводиться надзвичайний стан, запроваджуються такі заходи:

особливий режим в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування (за потреби);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

забороняється проведення масових заходів, страйків;

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень.

Крім того, запроваджується комендантська година та перевірка документів у громадян, а у необхідних випадках проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів.

Передбачається також заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки.

Серед іншого запроваджується заборона на виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку; заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого користування; особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби).

Відповідний указ президента набирає чинності одночасно з набранням чинності законом "Про затвердження указу президента України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України". Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Загроза повномасштабного нападу Росії

Біля кордонів України все ще перебуває майже 200 тисяч російських військових. Згідно з даними ЗМІ, їхня кількість протягом останніх тижнів тільки збільшилась, всупереч заявам МО РФ про нібито відведення сил до місць постійної дислокації.

Крім того, останніми тижнями помітно загострилась ситуація на Донбасі. Провокації з боку найманців Кремля почастішали після заяви Путіна про визнання "ЛДНР".

РФ вже офіційно погодила використання регулярної армії за кордоном, тобто неприховане перекидання військ РФ в ОРДЛО.

22 лютого Путін уточнив, що визнає "ЛДНР" у межах Донецької і Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

Своєю чергою, американський лідер Джо Байден, коментуючи останні новини довкола російсько-української кризи, зазначив, що Вашингтон досі вірить у повномасштабну атаку РФ проти України.

Президент США зауважив, що "російські сили зберігають сили у Білорусі для атаки на Україну з півночі, включаючи воєнну авіацію і наступальні ракетні системи".

Вас також можуть зацікавити новини: