Закордонний паспорт при перетині кордону має бути наявним фізично.

Співробітники Державної прикордонної служби України виявляють факти підробки додатку "Дія" та фальшиві документи в ньому.

Як повідомив заступник начальника відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління ДПСУ Ігор Матвійчук в інтерв’ю Інтерфакс, закордонний паспорт має бути наявним фізично. Проте на кордоні можуть прийняти документи, які демонструє додаток "Дія", що, наприклад, підтверджують наявність інвалідності у особи.

"Паспорт в "Дії" може використовуватися тільки для ідентифікації особи, але не для перетину кордону, зокрема через деякі нюанси, скажімо так, програмного продукту", - зазначив він.

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За його словами, співробітники ДПСУ виявляли факти спроб показати документи в псевдо "Дії".

"Людина стверджувала, що він – багатодітний батько, показує нам три свідоцтва в додатку. А при прискіпливій перевірці з'ясувалося, що він намагався ошукати прикордонників, демонструючи фальшиві свідоцтва в підробленому додатку", - додав він.

Довідка УНІАН. Дія - додаток для мобільного телефону, який реалізувало Міністерство цифрової трансформації. Застосунок дозволяє мати під рукою у цифровому виді всі необхідні документи.

Перетин кордону під час війни – останні новини

Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що з 1 жовтня жінки-медики підлягатимуть обов’язковому військовому обліку. Проте, на відміну від чоловіків, до них застосовувати обмеження на виїзд за кордон поки що не планують.

У жовтні стало відомо, що в Одеській області затримали підприємця-перевізника, який переправив за кордон 18 ухилянтів під виглядом водіїв міжнародних автобусних рейсів. Тоді було ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон через систему "Шлях".

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