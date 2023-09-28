Витратити сертифікат на придбання нового житла замість зруйнованого українцям поки що не вдасться.

У державному застосунку "Дія" з’явилися перші сертифікати в межах програми "єВідновлення" для придбання нового житла замість зруйнованого російськими окупантами. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

"Сьогодні в межах програми "єВідновлення" відкриваємо перегляд житлових сертифікатів у "Дії". Завдяки їм українці, чиє житло було повністю зруйноване Росією, зможуть придбати нове. Усі, хто подавав заявку через "Дію", в окремій вкладці розділу "єВідновлення" зможуть побачити свій сертифікат", - зазначив Шмигаль.

Проте витратити цей сертифікат на придбання житла поки що не вдасться.

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За словами прем'єр-міністра, повноцінний запуск планується вже в листопаді цього року. Міністерство відновлення та Міністерство цифрової трансформації детально поінформують про те, як сертифікати можна буде використати.

"Однак уже зараз є можливість обирати для себе краще місце для життя та найбільш оптимальні варіанти нерухомості", - відмітив Шмигаль.

Він також додав, що уряд продовжує виплачувати цільові кошти для ремонтів пошкодженого житла.

Відновлення пошкодженого житла в Україні

У травні цього року в Україні розпочала роботу державна програма "єВідновлення", за якою громадяни мають можливість отримати компенсацію в розмірі до 200 тис. гривень на проведення ремонтних робіт пошкодженого житла.

З початку серпня стартував новий етап "єВідновлення". Так, українці можуть подати заяву на отримання компенсації за зруйноване майно. Раніше українці могли подати заяву в "Дії" щодо ремонту саме тільки пошкодженого майна.

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