Їм повідомлено про зміну попередньої підозри та про нову підозру за двома статтями.

Колишнім заступнику міністра оборони України та т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України повідомлено про нову підозру.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань. Зазначається, що ці представники міністерства під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на мільйони гривень.

"У грудні 2020 - січні 2021 років керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних сил України на 2021 рік. Надалі, за вказівкою заступника міністра оборони України, він незаконно підписав вісім додаткових угод з постачальниками зі свідомо невигідними для ЗСУ умовами", - розповіли у ДБР.

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Так, Бюро викрило оборудку у жовтні 2021 року та згодом передало справу до Національного антикорупційного бюро.

"В ході подальшого спільного розслідування було встановлено, що умисні протиправні дії посадовців також завдали майнову шкоду ЗС України через додаткові витрати військових частин під час здійснення перерозподілу непорушних запасів продовольства", - йдеться у повідомленні.

Крім того, оборудка призвела до зниження бойової готовності, обороноздатності ЗСУ, підриву їх авторитету та створила потенційну загрозу основам національної безпеки України, які призвели до інших тяжких наслідків в особливий період.

Так, екс-заступнику міністра оборони та екс-керівнику одного з департаментів МОУ повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за статтями: зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України); перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, яке призвело до інших тяжких наслідків, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про колишнього заступника міністра оборони Ігоря Халімона та колишнього виконувача обов'язків начальника Департаменту держзакупівель МОУ Костянтина Ступака.

Інші скандали в Міноборони

21 січня журналісти ZN.UA оприлюднили дані дивних цін на продукти у закупівлях для українських Сил оборони. Вартість товарів виявилася вдвічі або тричі вищими, ніж у столичних супермаркетах. Наприклад, одне яйце коштувало 17 грн.

23 січня НАБУ повідомило, що розпочало розслідування махінацій про неправомірну закупівлю продуктів Міністерством оборони ще до розголосу ЗМІ. Того ж дня Олексій Резніков виступив із спростуванням матеріалу ZN.UA.

Однак наступного дня, 24 січня, заступник міністра оборони Шаповал подав у відставку. Того ж дня він був звільнений Кабміном. Розпочалося масштабне розслідування.

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