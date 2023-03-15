У одному із центральних органів влади просять громадськість долучитися до ініціативи.

У Міністерстві оборони України створили Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Як повідомляє орган виконавчої влади в офіційному Telegram-каналі, до превентивних заходів поширення хабарництва можуть долучитися всі охочі.

Зокрема в Міноборони закликають громадськість звертатися до Департаменту, якщо було виявлено зловживання посадою, або корупційні ризики у сфері оборонних закупівель.

Як заявив виконуючий обов‘язки директора Департаменту Сергій Степанян, ключовою метою Департаменту є поширення і реалізація в дійсності принципу нульової толерантності до корупції.

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"Зараз ми перезавантажуємо і посилюємо антикорупційний підрозділ Міністерства оборони України. Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат. Незабаром буде оголошено про відбір на вакантні посади до цього підрозділу. Моє завдання — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю. Міністром оборони впроваджується реформа оборонних закупівель, ухвалено рішення щодо забезпечення прозорості у закупівлях", - заявив Степанян.

Окрім цього в. о. директора особиста звернувся до усіх, хто може надати відповідну інформацію.

"Загалом, закликаю усіх. Військовослужбовців, бізнес, журналістів, громадських експертів і активістів: якщо ви бачите ознаки корупційних проявів у секторі оборони, прошу надавати інформацію", - додав Степанян.

Міністерство оборони надали контакти, куди можна звертатися щодо корупційних прецедентів:

Спеціальна телефонна лінія +38 044 271 39 86

Електронна пошта uzvk_mou@post.mil.gov.ua

Корупційний скандал у Міноборони

Як повідомляв УНІАН 21 січня, журналісти ZN.UA оприлюднили дані дивних цін на продукти у закупівлях для українських Сил оборони. Вартість товарів виявилася вдвічі або тричі вищими, ніж у столичних супермаркетах. Наприклад, одне яйце коштувало 17 грн, через що скандал назвали "яєчним". У тому числі для цього використовувалися фірми-прокладки.

23 січня НАБУ повідомило, що розпочало розслідування махінацій про неправомірну закупівлю продуктів Міністерством оборони ще до розголосу ЗМІ. Того ж дня Олексій Резніков виступив із спростуванням матеріалу ZN.UA.

Однак наступного дня, 24 січня, заступник міністра оборони Шаповал подав у відставку. Того ж дня він був звільнений Кабміном.

На даний момент закупівля продуктів для Міністерства оборони здійснюється за контрактами минулого року.

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