ЗМІ припускають, що окупанти могли змушувати колишнього поліцейського до співпраці.

Після полону російських окупантів наклав на себе руки екс-начальник поліції громадської безпеки Головного управління Нацполіції Херсонщини Олег Худяков.

Про це повідомило видання "Мост" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що 51-річний Худяков був викрадений і тиждень перебував у російському полоні.

ЗМІ припустили, що окупанти намагалися змусити Худякова до співпраці, погрожуючи членам його сім’ї – у нього залишилися дружина та син.

"Мост" пише, що, ймовірно, за такого вибору Худяков вирішив накласти на себе руки.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що з російського полону звільнено проректора Херсонського державного університету Максима Вінника, якого окупанти викрали 14 червня.

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