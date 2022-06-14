Озброєні російські військові знайшли Вінника в університеті, де він останнім часом знаходився цілодобово - організовував та підтримував життєдіяльність вишу.

У Херсоні російські військові викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.

Про це повідомило місцеве інтернет-видання "Мост".

"Сталося це біля гуртожитку вишу, вже після захоплення головного корпусу університету. За словами очевидців, команду схопити Вінника озброєним людям дала Тетяна Томіліна, яка керувала захопленням ХДУ. Максима вивезли у невідомому напрямку", - пише видання.

На сайті університету наразі також розміщено повідомлення про викрадення Вінника військовими РФ.

"Сьогодні, 14 червня, озброєні російські військові, супроводжуючи так званих представників "влади" тимчасово окупованої Херсонщини, увійшли до головного корпусу університету. Військові вивезли у невідомому напрямку Максима Вінника, який всі ці страшні дні окупації організовував та підтримував життєдіяльність Херсонського державного університету, займався науково-педагогічною роботою, цілодобово знаходячись на робочому місці", - йдеться в повідомленні навчального закладу.

Колеги зазначають, що наразі їм невідоме місцезнаходження Вінника, який має інвалідність та потребує постійного прийому медичних препаратів.

"Ми звертаємось до всієї освітянської спільноти не тільки України, а й світу з проханням розповсюдити інформацію про зникнення нашого колеги Максима Вінника! Наголошуємо, що освітяни не мають зброї, ми - представники гуманної професії, тому сприймаємо будь-яке насильство, погрози, тиск як тяжкий злочин, який чинять окупанти по відношенню до громадян України! Вимагаємо у окупаційної влади негайно звільнити Максима Вінника", - заявили у ХДУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий експерт розповів, коли ЗСУ зможуть підійти до Херсона впритул.

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