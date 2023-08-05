На черзі - жіночі бронежилети.

Вперше в історії України затверджено польову форму для жінок Збройних сил. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

"3 серпня 2023 року Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон костюма літнього польового для військовослужбовиць ЗСУ. Відтепер жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення", - зазначено у повідомленні.

Робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася у 2022 році на виконання доручення міністра та за ініціативи проєкту Arm Women Now, громадської ініціативи Forma Two і за участі радниці – уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності.

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За словами міністра оборони Олексія Резнікова, найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська форми для військовослужбовець. Він запевнив, що в оновленій моделі костюма було враховано усі побажання і зауваження військовослужбовців-жінок, які брали участь у військових (дослідних) випробуваннях одягу.

Міністр наголосив, що також продовжується робота над впровадженням жіночого бронежилета.

"Вже є перші зразки жіночих бронежилетів. Триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Після всіх відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів. Зрештою, наші захисниці матимуть можливість отримати не тільки польову форму, а й засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних", - сказав Резніков.

За даними Міноборони, сьогодні у лавах ЗСУ проходить службу близько 42 тис. жінок-військовослужбовців, близько 5 тис. з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

Військова форма для жінок в ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Резніков повідомив, що у військових частинах почали тестувати перші партії жіночої армійської форми.

Він зазначив, що оборонне відомство спільно з волонтерами кілька місяців займалося питанням розробки жіночої форми. Було виготовлено два варіанти костюма та спідньої білизни для військовослужбовиць, які передані для експериментального носіння у військових частинах. Також йшлося про дослідження моделі польового костюму (кітель та штани). Резніков тоді повідомив про плани розпочати у січні 2023 р. роботу щодо впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями, а також бронежилетів з урахуванням антропологічних особливостей.

Міністр додав, що експериментальний зразок такого бронежилету вже розроблений вітчизняними виробниками. Також міністр повідомив, що окремо має стояти питання забезпечення формою вагітних.

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