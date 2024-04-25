Телевізійний сигнал вже відновлено, але є певні моменти з переключенням споживачів.

Функціонал харківської телевежі, в яку влучила російська ракета Х-59, фактично поновлений. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону "єдиних новин".

За його словами, телевізійний сигнал вже відновлено, але є певні моменти з переключенням споживачів.

"Є певні моменти щодо переключення, ми комунікуємо з людьми, що потрібно використовувати сигнали MX-7. Однак ще наразі працюють, щоб повністю відновити цифрове телемовлення. Але я вважаю, що найближчим часом ми це зробмо. Тому функціонал вежі – він фактично поновлений", - зазначив Синєгубов.

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Удар по харківській телевежі

22 квітня під час чергової атаки по Харкову росія влучила ракетою у телевежу, було зруйновано її конструкцію.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш висловив переконання, що це влучання по телевежі не було випадковим, бо удар прийшовся по середині конструкції. За його словами, найімовірніше, ворог мав на меті перебити зв'язок, щоб поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення української держави.

Президент України Володимир Зеленський також сказав, що це спроба окупантів обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Окупанти влучили по ній ракетою Х-59.

Наступного дня після влучання Синєгубов сказав, що конструкцію харківської телевежі відновлюватимуть після завершення війни з Росією. Він зауважив при цьому, що існує "альтернатива" для забезпечення мовлення.

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