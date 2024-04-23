Конструкцію телевежі планують відновити після завершення війни.

Зруйновану внаслідок ворожого обстрілу конструкцію телевежі в Харкові відновлюватимуть після завершення війни з Росією. Про це сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зараз відбувається ліквідація наслідків обстрілу телевежі, але повністю оцінити ситуацію можливо тільки після повного розбору завалів та аналізу стану обладнання.

"Однак вже маємо стримані оптимістичні прогнози… Якщо ми говоримо про відновлення самої конструкції, то, напевно, це після війни, оскільки її висота майже 250 метрів. Тому відновлювальні роботи з технічної точки зору зараз, напевно, недоцільні", – заявив Синєгубов.

Відео дня

За його словами, зараз усуваються наслідки удару окупантів, щоб відновити "функціонал, який несла ця вежа".

"Це ускладнення фактично цифрового телемовлення. Однак там альтернатива є", - зауважив голова ОВА.

Він уточнив, що йдеться про такі альтернативи як Інтернет, кабельне телебачення, яке має більшість жителів міста та прилеглих територій, супутникове телебачення. Мобільний зв’язок також є.

"Стосовно того телезв'язку, який отримували по пристроях Т2, то зараз будемо думати і вже фактично приступили до усунення наслідків. Я думаю, що найближчим часом матимемо по цьому напрямку позитивний результат", - запевнив Синєгубов.

Ворожий удар по телевежі у Харкові 22 квітня – що відомо

22 квітня Росія вчергове атакувала Харків. Під удар ворога потрапила телевежа міста. Зруйновано її конструкцію.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей удар є залякування городян, спроба обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш вважає не випадковим потрапляння окупантами у телевежу, бо удар прийшовся по середині конструкції. За його словами, найімовірніше, ворог мав на меті перебити зв'язок, щоб поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення української держави.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Окупанти влучили по ній ракетою Х-59.

Вас також можуть зацікавити новини: