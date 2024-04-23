За словами Іллі Євлаша, ворог намагався влучити у вежу цілеспрямовано.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі інформаційного телемарафону прокоментував удар РФ по телевежі 22 квітня.

"Я не думаю, що так випадково могло трапитися. Вдарили по вежі, ще й у саму середину. Наймовірніше, ворог мав на меті перебити зв'язок, щоб поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення української держави. Ворог намагався влучити", – сказав Євлаш.

Крім того, він також додав, що наразі невідомо, чим саме росіяни завдали удару по телевежі в Харкові.

"Тип ракети, якою був завданий удар, наразі встановлюється. Зараз розглядаються різні версії. Зокрема, що це була керована авіаційна ракета. Однак, експерти вже зможуть з точністю сказати, проаналізувавши уламки цієї ракети", – зазначив Євлаш.

Удар по телевежі в Харкові: що відомо

Російські війська вдень, 22 квітня, завдали чергового удару по Харкову. Згодом у мережі з'явилося відео, як внаслідок потрапляння ракети, частина харківської телевежі обвалилася.

На цей удар відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що цей удар – "очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації".

За інформацією від Офісу прокурора, за попередніми даними, удар по телевежі РФ завдали ракетою Х-59. Наразі ними розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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