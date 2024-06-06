Головне завдання — зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, як триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій. Про це він повідомив у Telegram.

"Продовжуємо удосконалювати структури військового управління. Головне наше завдання - зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій", - заявив він.

За словами Сирського, ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року.

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"Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед. У цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України", - зауважив головнокомандувач.

Окрім того, він підкреслив, що триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу.

"Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій. Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій. Наша мета, незважаючи на російську агресію, — створити перспективну структуру ЗСУ на період до вступу в НАТО", - пояснив він.

Реформи в Генштабі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Євгеній Острянський заявив, що Генеральний штаб Збройних сил України провів функціональне обстеження і ухвалив рішення щодо оптимізації штатної чисельності. Його скоротять на 60%.

Острянський поінформував, що у лютому-березні цього року, в Генеральному штабі проведено функціональне обстеження, за результатами якого пухвалено рішення щодо оптимізації штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

Він пояснив, що цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60%.

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