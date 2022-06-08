Офіс генерального прокурора забезпечив арешт майна компаній з Росії і Білорусі. Йдеться про 420 залізничних вагонів та інші матеріальні цінності.
Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Офісу генерального прокурора.
Загальна вартість вагонів склала понад 500 млн гривень, а іншого матеріального майна — ще 130 млн. В цілому вийшло 630 млн (приблизно $21,35 млн).
"У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами російських та білоруських підприємств упродовж 2022 року ввезено на територію України залізничні вагони разом із товарами, які використовувались із порушенням митного законодавства України. З метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів та їх можливої конфіскації у подальшому Офісом Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешти", — сказано в офіційному повідомленні.
Досудове розслідування проводиться Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від оплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Товарно-матеріальні цінності вже передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Нагадаємо, наприкінці травня стався схожий арешт. Національна поліція передала в управління АРМА 434 залізничних вагони російських компаній. Щоправда, тоді загальна вартість була нижчою — понад 300 мільйонів гривень.
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