Мова про 420 залізничних вагонів і матеріальні цінності.

Офіс генерального прокурора забезпечив арешт майна компаній з Росії і Білорусі. Йдеться про 420 залізничних вагонів та інші матеріальні цінності.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Офісу генерального прокурора.

Загальна вартість вагонів склала понад 500 млн гривень, а іншого матеріального майна — ще 130 млн. В цілому вийшло 630 млн (приблизно $21,35 млн).

"У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами російських та білоруських підприємств упродовж 2022 року ввезено на територію України залізничні вагони разом із товарами, які використовувались із порушенням митного законодавства України. З метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів та їх можливої конфіскації у подальшому Офісом Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешти", — сказано в офіційному повідомленні.

Досудове розслідування проводиться Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від оплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Товарно-матеріальні цінності вже передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Нагадаємо, наприкінці травня стався схожий арешт. Національна поліція передала в управління АРМА 434 залізничних вагони російських компаній. Щоправда, тоді загальна вартість була нижчою — понад 300 мільйонів гривень.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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