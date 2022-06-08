Суд також передав майно партії та її осередків державі.

Апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність проросійської політичної партії "Опозиційний блок" в Україні.

Про це повідомляє "ЧЕСНО".

Суд також передав майно партії та її осередків державі.

Засідання суду тривало півтори години. Журналісти на засідання не були допущені.

Рішення Апеляційного суду може бути оскаржене у Верховному суді.

Заборона проросійських партій:

20 березня 2022 року РНБО зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. Це "Опозиційна платформа - за життя"; "партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо". Мін'юсту доручили вжити заходів, щоб невідкладно зупинити діяльність зазначених політсил.

Наприкінці квітня соцмережі вибухнули мемами, після того, як фракція "Опозиційна платформа - за життя" у Верховній Раді оголосила про ребрендинг: члени цієї фракції створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя і мир".

3 травня 2022 року Верховна Рада України підтримала заборону діяльності проросійських партій в Україні (законопроект 7172-1).

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